Россельхознадзор сообщил о росте экспорта плодоовощной продукции из РФ в 2023 году на 55%

При этом импорт овощей и фруктов снизился на 2%, отметили в ведомстве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экспорт российской плодоовощной продукции в 2023 году увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом, импорт овощей и фруктов снизился на 2%, сообщил Россельхознадзор.

"В связи с увеличением объемов собственного производства, отмечено снижение объемов импорта овощей и фруктов в 2023 году на 2%, в то время как поставки российской плодоовощной продукции на внешние рынки увеличились на 55%", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продовольственного картофеля возрос на 79%, до 326 тыс. тонн, лука и чеснока - на 112%, до 87 тыс. тонн, корнеплодов - на 53%, до 15 тыс. тонн.

С начала текущего года Россельхознадзор проконтролировал при поставках в Россию более 8,6 млн тонн подкарантинной продукции (за исключением зерна и продуктов его переработки) и свыше 2,4 млрд штук посадочного и цветочного материала. По итогам надзорных процедур выявлено 52 вида карантинных для России объектов в 5 246 случаях. "Все зараженные грузы не допущены к поставкам на территорию страны", - отмечает ведомство.

Россельхознадзор также сообщил, что по состоянию на 15 декабря 2023 года территориальными управлениями ведомства было досмотрено 82,9 тыс. партий общим весом 968,6 тыс. тонн подкарантинной продукции, из них из Республики Беларусь 61,9 тыс. партий общим весом 570,6 тыс. тонн и из Республики Казахстан 21,04 тыс. партий общим весом 398,1 тыс. тонн.

Вследствие этого выявлены нарушения в 911 партиях общим весом 14,8 тыс. тонн подкарантинной продукции (из Республики Беларусь - 174 партии общим весом 1,6 тыс. тонн, из Республики Казахстан - 737 партии общим весом 13,2 тыс. тонн), в том числе "санкционной" продукции 1,56 тыс. тонн, из которых 89% - из Республики Беларусь.