МИД РФ: ЕС не понимает, что запрет российского алюминия подорвет промышленность Европы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "в Брюсселе доводы разума вновь не захотели слышать"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза не хотят слышать доводы представителей малого и среднего бизнеса о том, что введение санкций против российского алюминия негативно скажется на европейской промышленности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ноябре текущего года в Еврокомиссии и к Совету ЕС обратилась Европейская федерация потребителей алюминия. Она объединяет в основном средние и малые предприятия. Поводом для обращения как раз стали <...> активные лоббистские усилия крупных алюминиевых корпораций, то есть монополистов, по сути. По мнению потребителей, введение пусть даже ограниченных по охвату санкций против российского алюминия неизбежно приведет к росту цен, подвергнет риску закрытия сотни компаний в странах - членах Европейского союза и негативно скажется на промышленном потенциале Евросоюза и реализации мер по так называемому озеленению его экономики", - указала дипломат. "Как показало дальнейшее развитие событий, в Брюсселе доводы разума вновь не захотели слышать", - добавила она.

Дипломат также обратила внимание, что в обращении Европейской федерации подчеркивается, что Россия производит соответствующий самым высоким экологическим стандартам алюминий и каких-то серьезных убытков она не понесет, "перенаправив свои поставки на другие рынки". "Представляющий реальный сектор экономики и тот самый малый, средний бизнес, который не является монополистами и не оперирует сверх-суперприбылью, а непосредственно связан со странами Европейского союза, а не с заокеанскими лоббистами, криком кричит о том, что введение антироссийских санкций погубит, буквально так, отрасль, связанную с поставками этого сырья", - подчеркнула Захарова.