Пушков не исключил принятия законов, регулирующих использование ИИ

Важно понять, на какой основе искусственный интеллект будет генерировать контент, заявил сенатор

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков не исключил принятия законодательных мер с целью регулирования вопросов использования искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах, в том числе в информационной.

"Мы будем заниматься этой темой, мы пока не ставим вопрос о том, что нужно принимать какие-то законодательные решения, хотя я бы и не исключил этого", - сказал Пушков журналистам.

Он отметил, что в настоящее время важно понять, как искусственный интеллект будет генерировать контент.

"Если основой генерирования контента станет Википедия, вы получите искусственный интеллект, который будет проводить точку зрения Википедии. Он же все равно работает по тем матрицам, которые в него заложены. Он не сам берет программы, он будет работать в определенном контенте, если мы хотим воспитывать детей на базе программ, основанных на Википедии, то, как выразился один депутат Госдумы, это уже будут не наши дети", - подчеркнул Пушков.

Кроме того, Пушков считает "очень серьезным вопросом" то, в какой мере ИИ можно допускать к созданию контента СМИ. "Говорят, что он может генерировать контент, он может писать статьи, он может заменить редакторов, корректоров и так далее. С одной стороны, да, с другой стороны, на какой основе он будет генерировать контент? Ведь он же не в безвоздушном пространстве, что вы в него заложите. Вот этот очень серьезный вопрос", - резюмировал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что возможности искусственного интеллекта "можно и нужно" использовать в том числе для подготовки законов, однако заменить людей в законотворчестве он не сможет.