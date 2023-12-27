Доходы от аукционов на ТПИ в 2023 году впервые достигли 50% от общего объема

По мнению руководителя Роснедр Евгения Петрова, в 2024 году уровень доходов от аукционов сохранится

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Доходы от аукционов на месторождения твердых полезных ископаемых в 2023 году впервые составили 50% от общего объема таких поступлений. Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе пресс-конференции.

"Если раньше доходная часть преимущественно формировалась на 60-70% за счет аукционов на углеводородное сырье, то в этом году впервые у нас половину составляют твердые полезные ископаемые", - сказал он.

По мнению Петрова, в следующем году уровень доходов от аукционов сохранится. При этом он отметил, что пока российские компании больше заинтересованы в мелких и средних месторождениях.

Глава Роснедр также рассказал, что среди крупных месторождений к аукционам готовы газовые месторождения Нурминской группы в ЯНАО, однако пока планов их выставлять нет, от компаний не поступало заявок. "Это одни из самых крупных месторождений, там стартовый платеж составляет 30 млрд рублей", - добавил он.

В Нурминскую группу входят три нефтегазоконденсатных месторождения - Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское. Суммарные запасы углеводородов на всех трех месторождениях составляют 372,3 млрд куб. м газа и 64 млн тонн нефти.