В Каире открылось представительство Росатома

В Египте при сотрудничестве российской госкорпорации ведется строительство первой в стране атомной электростанции "Эд-Дабаа"

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Российская госкорпорация "Росатом" объявила об открытии своего представительства в Египте. Официальная презентация состоялась в одном из отелей Каира, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие представительства в Египте является значительной вехой в нашем стремлении к укреплению отношений между Египтом и Росатомом", - указали в российской госкорпорации в ходе церемонии в Каире.

В настоящее время в Египте при сотрудничестве Росатома ведется строительство первой в стране атомной электростанции "Эд-Дабаа". Она будет возведена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.