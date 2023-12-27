Компании сохраняют планы по добыче нефти и газа в районе Севморпути для его загрузки

Роснедра ждут резкого прироста транспортировки по этому маршруту угля и меди, отметил глава ведомства Евгений Петров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нефтегазовые компании подтверждают планы по геологоразведке и добыче, необходимые для загрузки Северного морского пути, сообщил глава Роснедр Евгений Петров на пресс-конференции. Роснедра также ждут резкого прироста транспортировки по этому маршруту угля и меди.

"Все планы по геологоразведке и по уровню добычи все компании подтверждают, все сохраняются, именно для обеспечения Севморпути. По текущим документам по углеводородному сырью в планах также сохраняется 57 млн тонн: 20 млн тонн по нефти, 4 по конденсату и 32 млн тонн - СПГ. На сегодня к 2030 году все идет в рамках сценария, мы обеспечиваем полностью загрузку Севморпути", - сказал он.

Петров уточнил, что основной объем загрузки маршрута обеспечат поставки нефти, однако Роснедра рассчитывают на рост поставок угля и меди.

"По твердым полезным ископаемым мы прогнозируем резкий рост по углю: вы видите, насколько идет бум развития угольной промышленности, но у них есть сложности с логистикой, поэтому большинство компаний, особенно в арктической зоне, делают акцент на развитии Севморпути как логистического коридора. По меди будет очень существенный вклад с развитием месторождения Песчанка, потому что они уже подходят к той стадии, когда их объемы становятся заметными", - сказал Петров. Он также отметил, что вклад в загрузку маршрута внесут Октябрьское и Талнахское месторождения.