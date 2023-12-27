Стоимость инвестпроектов отрасли обращения с отходами составила 50 млрд рублей

В рамках проектах будут созданы новые мощности по обработке и утилизации в 11 субъектах России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в 2023 году принял участие в финансировании ряда инвестиционных проектов по строительству предприятий обращения с бытовыми отходами. Общая стоимость проектов составила 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

"В 2023 году с участием РЭО профинансированы проекты общей инвестиционной стоимостью 50 млрд рублей. Доля участия РЭО в данных проектах составила 30 млрд рублей за счет выпуска облигаций компании. В рамках проектах будут созданы новые мощности по обработке и утилизации в 11 субъектах Российской Федерации. Благодаря новым объектам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) регионы приблизятся к достижению национальной цели по снижению захоронения отходов на полигонах в два раза и увеличению доли обработки ТКО до 100%", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках инвестпроектов общей стоимостью 50 млрд рублей будут введены в эксплуатацию и модернизированы мощности по обработке в объеме 3,1 млн тонн в год, по утилизации - 826 тыс. тонн в год и по захоронению - 451 тыс. тонн в год. Будут созданы и модернизированы объекты мощностью 5,6 млн тонн в год в Тульской, Ленинградской, Московской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Мурманской и Челябинской областях, Чувашии, Югре и Санкт-Петербурге. Проекты реализуются на основе инвестиционных и концессионных соглашений инвесторов с регионами.

"Размещение облигаций стало одним из механизмов финансирования со стороны РЭО, субсидия действует согласно постановлению правительства РФ №906. В рамках этой меры поддержки РЭО может финансировать проекты в объеме до 95% от их стоимости за счет средств от выпуска облигаций. В 2023 году мы сделали несколько выпусков облигаций, благодаря которым профинансировали девять инвестпроектов на общую сумму 29,9 млрд рублей", - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.