Россельхознадзор оценил импорт мясной продукции по итогам года в объеме 600 тыс. тонн

Это на 30 тыс. тонн выше показателя 2022 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Импорт мясной продукции в Россию по итогам 2023 года составит около 600 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24".

"С точки зрения импорта в этом году будет около 600 тыс. тонн. Он будет больше прошлого года примерно на 30 тыс. тонн. При этом экспорт, по нашим расчетам, будет больше. Учитывая то, что увеличилось количество поставок живого скота. Мы поставили 90 тыс. крупного рогатого скота живого в страны ближнего зарубежья, около 200 тыс. свиней, 150 тыс. баранов. Поэтому в общем у нас выходит где-то на 660 тыс. тонн. Ситуация достаточно благоприятная", - сказал Данкверт.

Он также отметил, что в настоящее время нет зависимости от поставок из недружественных стран.

Ранее Данкверт сообщал, что объем экспорта мяса из России в 2022 году превысил объем импорта. По его словам, Россия в прошлом году экспортировала 650 тыс. тонн мяса, импортировала - 530 тыс. тонн.