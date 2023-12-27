"Россети" усилили Кольско-Карельский транзит дополнительной автоматикой

Устройства произведены в России и оснащены интеллектуальной системой мониторинга и дистанционного контроля

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Филиал компании "Россети" - МЭС Северо-Запада оснастил цифровыми устройствами противоаварийной автоматики распределительный пункт 330 кВ "Каменный Бор", входящий в состав Кольско-Карельского транзита, который обеспечивает передачу мощности из Мурманской области. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В результате работ повышена надежность электроснабжения Республики Карелия, где проживает более 500 тыс. человек.

На объекте внедрены комплексы локальной автоматики дозированного воздействия, которые позволяют за долю секунды зафиксировать изменения в магистральных сетях и сформировать необходимые оперативные команды для сохранения устойчивости энергосистемы Северо-Запада. Устройства произведены в России и оснащены интеллектуальной системой мониторинга и дистанционного контроля, отмечают "Россети".

Также энергетики оснастили распределительный пункт комплексами автоматики. Они предназначены для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования, а также для ликвидации перегрузки сечения электрической сети по активной мощности.

Проект позволил значительно усовершенствовать противоаварийную автоматику Кольско-Карельского транзита - линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь протяженностью более 1,1 тыс. км. Он соединяет энергосистему Мурманской области с Карелией и Ленинградской областью.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.