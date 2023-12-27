На Украине заявили о завершении подготовки к переводу АЭС на топливо Westinghouse

Использование американского топлива на украинских атомных энергоблоках началось до 2022 года, а с февраля 2022 года этот процесс был ускорен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" завершила проведение работ, необходимых для перевода всех энергоблоков АЭС страны на американское ядерное топливо. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Энергоатом завершил подготовку к полному переводу украинских АЭС на топливо Westinghouse. <...> Для перевода всех энергоблоков на американское ядерное топливо компания провела целый комплекс инженерных работ. <...> Сейчас все необходимые работы фактически завершены", - говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома" в Telegram-канале компании.

Отмечается, что использование топлива компании Westinghouse на украинских атомных энергоблоках началось до 2022 года, а с февраля 2022 года этот процесс был ускорен. Для перевода энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 на американское топливо, в частности, было закуплено программное обеспечение для мониторинга активных зон реакторов, выполнены все обоснования использования топлива Westinghouse, закуплено необходимое оборудование для транспортно-технологических операций, в частности кантователь для выгрузки ядерного топлива и имитаторы топливных сборок. "Поставка на одну из украинских АЭС имитатора, необходимого для подтверждения совместимости ТВЗ-WR, стала завершающим этапом в длительном процессе подготовительных работ", - указано в сообщении.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме заявляли, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте 2022 года в "Энергоатоме" сообщили, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для атомных электростанций и намерена полностью заменить его сборками Westinghouse с начала 2024 года. В марте 2023 года в пресс-службе Минэнерго Украины провозгласили намерение через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское на европейском рынке.