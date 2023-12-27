Производство электроэнергии в России ноябре выросло на 1,1%

Она составила 105 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в России в ноябре 2023 года выросла на 1,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2022 года и составила 105 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах Росстата.

В частности, тепловые электростанции в ноябре увеличили выработку на 0,4% в годовом выражении, до 68,5 млрд кВт⋅ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей 63,3% от всего производства электроэнергии. Атомные электростанции снизили выработку на 8,1%, до 19 млрд кВт⋅ч, в то время как гидроэлектростанции нарастили производство электроэнергии на 16,8%, до 16,9 млрд кВт⋅ч.

Объекты ВИЭ-генерации в ноябре 2023 года произвели 642 млн кВт⋅ч электроэнергии, показав рост на 5,9% в годовом выражении.

В январе - ноябре 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ выросло в годовом выражении на 0,6%, до 1061 млрд кВт⋅ч.

Так, производство на ТЭС увеличилось на 1,9%, до 671 млрд кВт⋅ч, на АЭС - сократилось на 3,7%, до 197 млрд кВт⋅ч, а на ГЭС выросла на 0,8%, до 186 млрд кВт⋅ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за одиннадцать месяцев уменьшилась на 7,6%, до 7,2 млрд кВт⋅ч.