Россия снизила добычу газа за 11 месяцев на 8,5%

Она составила 479 млрд куб. м, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2023 года сократила добычу природного газа на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 479 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча газа в ноябре составила 49,2 млрд куб. м, что на 1,9% выше, чем в ноябре 2022 года, и на 0,1% меньше, чем в октябре текущего года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - ноябре 2023 года составило 29,6 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. В ноябре производство СПГ составило 3 млн тонн, что на 4,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 1,7% выше, чем в октябре 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа за 11 месяцев текущего года выросла на 5,5% - до 97,1 млрд куб. м.

Таким образом, суммарная добыча газа в России (природный и попутный нефтяной) за 11 месяцев 2023 года снизилась на 5,9% - до 576,1 млрд куб. м.

Прогнозы по добыче газа в РФ

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила добычу газа на 11,7%, до 673,8 млрд куб. м, экспорт - на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. При этом министерство ожидает дальнейшего снижения добычи в стране в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки.

Добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития. При этом, согласно базовому прогнозу, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.

Международное энергетическое агентство прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году до 620 млрд куб. м - минимального с 2009 года уровня.