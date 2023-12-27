Добыча угля в России за 11 месяцев сократилась на 0,2%

Она составила 391 млн тонн, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Добыча угля в России за январь - ноябрь 2023 года составила 391 млн тонн, что на 0,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Добыча каменного угля всех видов в январе-ноябре снизилась в годовом выражении на 1,2%, до 308 млн тонн. Добыча антрацита выросла на 6%, до 23,8 млн тонн, коксующегося угля - снизилась на 3,5%, до 93,9 млн тонн. Добыча прочего каменного угля за отчетный период уменьшилась на 0,8%, до 191 млн тонн, а выработка бурого угля - увеличилась на 3,6%, до 82,5 млн тонн.

В ноябре 2023 года совокупная добыча угля в России снизилась на 7,7% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 37,7 млн тонн.

Добыча каменного угля всех видов уменьшилась за месяц на 8%, до 28,8 млн тонн, антрацита - сократилась на 0,5%, до 1,8 млн тонн. Добыча коксующегося угля составила 9,7 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем в ноябре 2022 года, а прочего каменного угля - сократилась на 11,4%, до 17,4 млн тонн. Добыча бурого угля также уменьшилась на 6,7%, до 8,9 млн тонн.