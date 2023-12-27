27 декабря, 16:02

Объем ВВП России за девять месяцев 2023 года составил 119 трлн 542 млрд рублей

Объем ВВП за III квартал составил 44 трлн 151,3 млрд рублей, следует из данных Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объем ВВП России за 9 месяцев 2023 года составил в текущих ценах 119 трлн 542 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Ранее статслужба подтвердила предварительную оценку роста ВВП России в III квартале 2023 года на уровне 5,5% в годовом выражении, согласно первой оценке Росстата ВВП РФ. Объем ВВП России за III квартал составил 44 трлн 151,3 млрд рублей, относительно II квартала рост ВВП составил 7,8%.

31 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 2,8%. По его словам, в сентябре показатель ВВП был вдвое выше - более 5% в годовом выражении. 

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