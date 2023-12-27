Минэкономразвития оценило рост ВВП за 11 месяцев 2023 года в 3,3% год к году

В ноябре ВВП вырос на 4,4%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ оценило годовой рост ВВП по итогам 11 месяцев 2023 года в 3,3%, в ноябре ВВП вырос на 4,4%. Об этом говорится в обзоре о ситуации в российской экономике, подготовленном министерством.

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% (в октябре 5,1%), а к уровню двухлетней давности - на 2,1% (1,8% в октябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,04% после 0,3% месяцем ранее", - отмечается в обзоре.