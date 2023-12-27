В ГД внесли законопроект о лимите в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

Документ разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в закон "О национальной платежной системе".

Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, говорится пояснительной записке. В соответствии с законом, перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тыс. рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации этого физлица. При этом максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством РФ не предусмотрена.

Это обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ), предписывающими при совершении разовых операций на сумму, превышающую пороговое значение, применять стандартные меры проверки клиента. При этом в случае переводов гражданами денежных средств с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов с использованием персонифицированных электронных средств платежа на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей, связанных с меньшими рисками ОД/ФТ, чем переводы без открытия банковского счета, идентификация проводится в полном объеме.

В связи с этим законопроект вносит изменение, устанавливающее максимальный порог проведения упрощенной идентификации при переводе денежных средств по поручению клиента-физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в размере 100 тыс. рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Корреспондирующие изменения по повышению суммы

максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. до 100 тыс. рублей вносятся в закон "О национальной платежной системе".

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля, указывают в кабмине.