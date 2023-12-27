"Полюс" выплатит купоны по еврооблигациям с погашением в 2024 и 2028 годах в рублях

Их сумма составляет $500 млн и $700 млн

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Полюс" будет выплачивать купонный доход по еврооблигациям на сумму $500 млн и $700 млн с датой погашения в 2024 и 2028 годах и ставками купона 4,7% и 3,25% соответственно в российских рублях, следует из сообщения компании.

"В связи с наступлением, по мнению гаранторов (ПАО "Полюс" и АО "Полюс Красноярск" - прим. ТАСС), события альтернативной валюты платежа (как указано в условиях выпуска облигаций), все выплаты владельцам облигаций, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, будут производиться в российских рублях", - сказано в сообщении.

Как поясняет компания, по условиям выпуска облигаций гарантор перечислил денежные средства в рублях на счет ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез", действующего в качестве доверительного управляющего по облигациям, в качестве купонных платежей для их перечисления в адрес клиринговых систем с целью последующей выплаты иностранным владельцам. Гарантор при этом перечислил средства доверительному управляющему. Таким образом, эмитент исполнил свои обязательства в соответствии с действующими условиями выпуска облигаций.

Доверительный управляющий запросит письменное подтверждение от соответствующих клиринговых систем о том, что данные денежные средства могут быть переведены в их адрес доверительным управляющим, добавили в "Полюсе".

Кроме того, эмитент подтверждает намерение исполнять свои обязательства в отношении всех находящихся в обращении еврооблигаций. Гаранторы будут оказывать полное содействие и поддержку доверительному управляющему в целях осуществления последующей выплаты иностранным владельцам.

В 2022 году "Полюс" запрашивал согласие держателей евробондов на получение купонных выплат в российских рублях и альтернативной валюте, включая евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.

О компании

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.