Путин сообщил о росте российско-индийского товарооборота

Президент РФ отметил, что за девять месяцев 2023 года превысили показатели 2022 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Индии растет, в том числе за счет нефти и высокотехнологичных областей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году", - сказал глава государства на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"За девять месяцев текущего года мы превысили весь объем роста [товарооборота] прошлого года. Это, конечно, энергоносители, прежде всего - нефть, нефтепродукты, уголь. Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что, "несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире", отношения России и Индии развиваются поступательно.

Путин также обратил внимание на то, что у индийского гостя в Москве запланирована весьма обширная программа - как по линии межправкомиссий, так и по линии министерств иностранных дел. "Все в ваших руках. Должен сказать, что в целом у нас все получается. Судя по всему, при вашей непосредственной прямой поддержке", - обратился российский лидер к Джайшанкару.