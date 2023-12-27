Авиакомпании РФ за ноябрь перевезли 7,5 млн пассажиров

При этом больше всего пассажиров в ноябре было перевезено автобусами, свидетельствуют данные Росстата

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании в ноябре перевезли 7,54 млн пассажиров, свидетельствуют данные Росстата.

При этом больше всего пассажиров в ноябре было перевезено автобусами (765,47 млн). Железнодорожные компании перевезли 97,82 млн пассажиров (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам). Внутренним водным транспортом воспользовались 435,6 тыс. пассажиров, а морским транспортом - 64,2 тыс. человек.

Всего в ноябре транспортные компании перевезли 871,33 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в октябре 2023 года.