В Минфине не исключают использования ФНБ в 2024 году при падении цен на нефть

Ведомство не планирует "обнулять" фонд, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при падении цен на нефть, однако не планирует "обнулять" фонд. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы предусматривали пополнение ФНБ при цене на нефть больше $60 за Urals. Оптимистична или неоптимистична эта цена. На наш взгляд, она в целом нормальна. Сейчас Urals у нас где-то $65-65. В целом, мы, конечно, закладывали нефть порядка $70 в нашем прогнозе, и исходя из этого и считали пополнение ФНБ. Если не будет $70, будет $60 - значит, не будет никакого пополнения. Значит, ФНБ не будет пополняться. Нам надо пройти следующий год. В следующем году 1,3 трлн рублей из ФНБ забираем баланса бюджета. С 2025 года планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Наша задача, если денег не будет, - будем брать из ФНБ", - сказал Силуанов.

Он также подтвердил, что ликвидная часть фонда сокращается. "Общая ликвидная часть - 4,7 трлн [рублей], часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет ситуация негативная по ценам на энергоресурсы - будем использовать ФНБ. Ну а если увидим, что остаток будет снижаться - значит, другие меры по балансировке будем принимать. Понятное дело, что мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть с копейкой в запасе", - добавил министр.

Среди других мер по балансировке бюджета министр назвал приватизацию. "Если только рассматривать как дополнительный запас, резерв - это приватизация. Но это очень непростой вопрос. Я об этом тоже где-то говорил, что нам нужно, с одной стороны, снижать долю государственного сектора, с другой стороны - деньги получить. И это явилось бы одним из источников для финансирования дефицита бюджета. У нас, кстати, в следующем году программа государственных валовых внутренних заимствований немаленькая - 4,1 трлн [рублей]", - сказал Силуанов.