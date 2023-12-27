Минфин работает над возможностью изменений в налогообложении для ювелиров в 2024 году

В министерстве отметили, что прорабатывают соответствующие поправки в Налоговый кодекс

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает возможность применения права ювелиров, работающих с серебром, использовать упрощенную систему налогообложения (УСН) с начала 2024 года, министерство прорабатывает соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"По поручению президента Минфином прорабатываются поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку МСП, работающих с серебром. Также рассматривается возможность применения этих поправок с начала 2024 года", - отметили в министерстве.

Ранее Forbes написал, что право предпринимателей, работающих с серебром, применять упрощенную систему налогообложения могут вернуть с начала 2024 года. В октябре замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что Минфин прорабатывает по серебру режимы для тех организаций, которые производят и продают серебро, чтобы они сохранили право на применение упрощенной системы налогообложения.

О спецрежимах в налогообложении ювелирной отрасли

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не могут применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Таким образом, они должны перейти на общую систему налогообложения.

По мнению автора законодательной инициативы, депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника, применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли "создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, что фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС". Автор законопроекта оценивал объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой применения налоговых спецрежимов в ювелирной отрасли в 20-30 млрд рублей.