Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 30,77 рублей за акцию

В компании сообщили, что всего на выплату дивидендов направят 326,1 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Роснефти" утвердило решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля за акцию, сообщает компания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 11 января. Всего на выплату дивидендов будет направлено 326,1 млрд рублей, говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2023 года составила 652 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, нефтяная компания выплачивает дивиденды дважды в год и направляет на них 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Суммарные дивиденды компании за 2022 год составили 38 рублей 36 копеек на акцию, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей. Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока все еще сохраняет долю в российской компании.