В Дагестане в 2023 году вырос внешнеторговый оборот на 21%

Основными торговыми партнерами региона являются Иран, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также Турция, Ирак и Китай

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Дагестана в 2023 году вырос на 21% по сравнению с 2022 годом. Основными партнерами региона стали страны СНГ, Иран, Турция и Китай, сообщили в региональном правительстве.

"Внешнеторговый оборот Республики Дагестан в текущем году вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - экспорт на 38% и импорт на 9%", - говорится в сообщении.

Главными торговыми партнерами республики остаются Иран, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также Турция, Ирак, Китай.

Основная номенклатура экспорта республики представлена продовольственными товарами, доля которых составляет около 80% от совокупных поставок. В Дагестане производится и поставляется на экспорт мясо баранины, мясные продукты, рыба, соки и вода. "Отгрузки мяса и мясных субпродуктов выросли в 3,5 раза. Основными потребителями выступили Иран, Азербайджан, ОАЭ и Китай", - добавили в региональном кабмине.

Экспорт на 70% зафиксирован на продукцию завода минеральных вод Рычал-Су, Денеб, Ширван и Кизлярского коньячного завода. Эти товары в основном поставлялись в Азербайджан, ОАЭ, Турцию, Грузию, Узбекистан, Абхазию и Таджикистан.