РБК: рестораторам России могут разрешить продавать алкоголь навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считают, что эта инициатива предлагается для того, чтобы ресторан мог продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на письмо Титова и Бухарова.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что инициатива о продаже ресторанами алкоголя навынос поступила в кабмин. Уточняется, что предложение направили в Минфин для подготовки ответа. РБК направил запрос в Минфин. Согласно российскому законодательству, предприятия общественного питания и розничные магазины должны получать разные лицензии для торговли алкоголем. "Это ограничение было создано много лет назад, когда еще не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции", - говорится в обоих обращениях.

Как следует из письма, эта инициатива предлагается для того, чтобы ресторан мог "продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане". В документах также уточняется, что алкогольная лицензия для заведений общественного питания более строгая и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов. "Чтобы получить ресторанную лицензию, надо потратить гораздо больше усилий и больше соответствовать требованиям закона", - добавили Титов и Бухаров.

Авторы обращений выразили уверенность, что такая мера увеличит доходность ресторанной индустрии и спрос на отечественные вина. Они также добавили, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах - продажа алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы.