Средние зарплатные предложения новогодним аниматорам выросли в декабре на 89%

Также в этом месяце спрос на таких специалистов поднялся в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в исследовании платформы "Авито работа"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спрос на новогодних аниматоров вырос в 2,4 раза в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, а средние зарплатные предложения - на 89%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", проведенного по запросу ТАСС.

"В декабре 2023 года спрос работодателей на новогодних аниматоров вырос в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые зарплаты также демонстрируют значительный рост - на 89% (44 749 рублей)", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что компании, которые предоставляют услуги аниматоров, начинают активно искать сотрудников именно в предновогодний период. Так, в декабре 2023 года в сравнении с ноябрем 2023 года спрос на специалистов вырос в 1,5 раза.

Вакансии Дедов Морозов

Зарплаты Дедов Морозов в зависимости от графика работы варьируются от 1 тыс. рублей за смену до 100 тыс. рублей в месяц. Например, в Московской области ищут Деда Мороза на праздничные представления, зарплата - до 100 тыс. рублей в месяц. А в Москве Деду Морозу с личным автомобилем готовы платить сумму свыше 91 тыс. рублей в месяц.

В Воронеже в усадьбу Деда Мороза ищут аниматора на полный рабочий день, опытному специалисту готовы предложить зарплату от 75 тыс. рублей в месяц. 7 тыс. рублей в день может зарабатывать такой сотрудник на выездных мероприятиях в Кемерове, компания предоставляет транспорт и весь необходимый реквизит.

В Омске компания готова платить Деду Морозу от 1 тыс. до 4 тыс. рублей за смену в зависимости от процента выручки. Коммуникабельному и исполнительному аниматору предстоит фотографироваться с детьми в новогоднем домике.

Кроме того, по данным исследовательского центра "Зарплаты.ру", шоу-театр со штаб-квартирой в Ногинске ищет аниматора, в том числе и на роль Деда Мороза, зарплата - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, которая складывается из почасовой оплаты от 500 до 1,2 тыс. рублей. Предстоит разъездная работа по Восточному Подмосковью. Дед Мороз с 25 декабря по 2 января требуется в Саратове, ему предлагают заработную плату от 30 тыс. рублей.

Также Дедов Морозов ищут для работы в 19 городах России, заработная плата - 3,5 тыс. рублей в сутки. Работать надо будет в период по 30 декабря и с 4 января по 8 января. Выдают костюм, бороду и усы из натуральной овечьей шерсти.