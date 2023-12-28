FT: США предложили G7 изучить способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

Германия, Италия и Франция заявили о необходимости тщательно оценить законность этой процедуры до принятия решений

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. США предложили странам Группы семи (G7) изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков. США и поддержавшие их Великобритания, Канада и Япония предложили продолжить рассмотрение вопроса, чтобы подготовить возможные варианты ко встрече Группы семи, которая, предположительно, состоится в конце февраля. Вашингтон предложил обсудить возможность конфискации в формате трех рабочих групп, которые займутся правовой стороной вопроса, методами применения механизма и снижением рисков, а также изучением способов направить изъятые активы на поддержку Украины.

Как сообщает Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.

Согласно сведениям газеты, западные страны изучают возможность как прямой конфискации замороженных российских активов, так и использования доходов от них.

Ранее на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США преследуют стратегическую цель привлечения замороженных российских активов к восстановлению Украины. По словам чиновника, администрация США "публично заявляла, что поддерживает контакты с партнерами по Группе семи относительно того, каким наилучшим и наиболее уместным способом добиться того, чтобы Россия не выбирала, будет ли она возмещать Украине причиненный ущерб и когда это произойдет".