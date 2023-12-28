Минэкономразвития представило обновленный национальный туристический портал

Сервис совместил потенциал двух интернет-ресурсов: портала Russia.Travel и московской цифровой туристической платформы RussPass, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальный туристический портал представлен в обновленном формате на выставке-форуме "Россия", с его помощью можно получить информацию о различных вариантах отдыха, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Обновленный портал совместил потенциал двух интернет-ресурсов: портала Russia.Travel и московской цифровой туристической платформы RussPass. Теперь это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах, которые предлагают российские регионы, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты: забронировать отель, приобрести экскурсию или билет в музей", - говорится в сообщении.

Главный туристический портал России стал совместным проектом Минэкономразвития, Минцифры, правительства Москвы и АНО "Национальные приоритеты". Он уже доступен для пользователей по адресу Russia.travel.

Как отметил в ходе выступления министр экономического развития РФ Максим Решетников, благодаря порталу регионы и бизнес могут активнее продвигать свои турпродукты, управлять турпотоками, диверсифицировать их. "Портал объединен с инфраструктурой московской цифровой платформы RussPass. У Москвы есть отличные наработки по цифровизации туриндустрии, которые можно и нужно тиражировать. Благодаря интеграции у нас появился не просто информационный ресурс, а туристический маркетплейс, где можно забронировать отель или купить билеты на мероприятие", - подчеркнул Решетников.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов пригласил регионы к реализации совместных проектов. "Мы приглашаем коллег к сотрудничеству, чтобы общими усилиями заново открыть огромный туристический потенциал России и вдохновить на путешествия по ней. Благодаря интеграции, национальный портал Russia.Travel станет витриной всех туристических впечатлений страны, а более чем 30 сервисов экосистемы RussPass для удобного планирования поездки сделают каждый регион ближе и доступнее для путешественников", - сказал Козлов.

Заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков сообщил, что в 2024 году развитие портала продолжится. Появится календарь событий - подборка фестивалей и ярких региональных мероприятий, будут добавлены новые варианты маршрутов и видов путешествий: туристические поезда, пешие и веломаршруты, предложения для любителей научно-популярного и патриотического туризма.