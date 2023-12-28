КТК-Р выплатил 26 млрд рублей дивидендов

Как отметили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, КТК-К также выплатил $93,5 млн, закрыв обязательства перед налоговыми органами Казахстана на 3,9 млрд тенге

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил участникам консорциума на территории РФ промежуточные дивиденды за 2023 год в сумме 26 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"АО "КТК-Р" осуществило выплату в размере 26,05 млрд рублей после удержания налога в размере 2 млрд рублей", - сообщили в КТК.

Кроме того, КТК-К выплатил $93,5 млн, закрыв при этом обязательства перед налоговыми органами Казахстана на 3,9 млрд тенге.

Как сообщалось, суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить $1,375 млрд. Общая сумма выплаченных КТК-Р в 2022 году дивидендов составила 66,09 млрд рублей.

Финансовая политика КТК предусматривает выплату промежуточных и годовых дивидендов. Их сумма формируется из прибыли консорциума с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК компани".