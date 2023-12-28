ЦБ объяснил, как банкам и торговым точкам подключить сервис "наличные на кассе"

Банк России уточнил, что возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия при оплате покупки банковской картой существует в стране с 2019 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России опубликовал пошаговую инструкцию для банков и торговых точек, как правильно подготовиться к оказанию услуги "наличные на кассе". Документы доступны на сайте регулятора.

"Регулятор составил пошаговую инструкцию, которая поможет банкам и торговым точкам правильно подготовиться к оказанию услуги "наличные на кассе", заключить необходимые договоры, обучить персонал и доработать программное обеспечение", - говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ уточнил, что возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года. Сейчас этот сервис предоставляют 33,7 тыс. ТСП, из них 27% расположены в сельской местности, где недостаточно банкоматов или банковских офисов. Только за первое полугодие 2023 года проведено 5,6 млн операций по выдаче наличных на кассах на сумму 11,1 млрд рублей. Средняя сумма выдачи - около 2 тыс. рублей.

"Услуга "наличные на кассе" дает возможность магазинам повысить свою привлекательность для покупателей и снизить расходы на инкассацию, а банкам - обеспечить возможность выдачи людям наличных с платежных карт в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов, а также привлечь новых клиентов на зарплатные проекты. В тех районах, где банкоматная сеть развита слабо, у них будет возможность при необходимости снять наличные с зарплатной карты в кассах ТСП", - приводятся в сообщении слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.