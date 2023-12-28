На субсидирование морских перевозок в Калининград выделили дополнительно 380 млн рублей

Их общий объем превысил 2 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Дополнительные 380 млн рублей выделены из федерального бюджета на субсидирование морских перевозок в Калининградскую область. Их общий объем превысил 2 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов.

"В рамках поручения президента РФ 380 млн рублей дополнительно выделено из федерального бюджета для субсидирования морских перевозок на калининградском направлении. Всего размер субсидий на компенсацию удорожания логистики составил более 2 млрд", - написал Алиханов.

Правительство России поддерживает Калининградскую область, столкнувшуюся с ограничениями на транзит грузов в связи с введением санкций со стороны стран Евросоюза. Субсидирование позволяет обеспечить перевозку грузов по льготному тарифу. Финансирование получили компании, которые перевозят грузы по Балтийскому морю: "Росморпорт", "Совфрахт", "Пеленг" и "Алгоритм групп", уточнил он.