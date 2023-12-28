МЭР разработало концепцию развития автотуризма до 2035 года

В него будут включены меры господдержки бизнеса для создания многофункциональных зон

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России по поручению президента РФ Владимира Путина разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в правительство РФ. Об этом "Коммерсанту" сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Автотуризм сейчас развивается хаотично и фрагментарно. Есть отдельные программы по ремонту и строительству дорог, заправок, но они почти не привязаны к туристическим объектам. <...> Задача концепции - синхронизировать все эти процессы", - сказал Вахруков.

В документе рассчитан на два этапа, уточняет "Коммерсантъ". Первый этап - период с 2024 по 2025 год - включает в себя разработку программы по развитию автотуризма с планом мероприятий. В него будут включены меры господдержки бизнеса для создания многофункциональных зон (МФЗ). Это инфраструктура, включающая в себя АЗС, рестораны, отели и т. д., уже существует на федеральных трассах и платных дорогах. Однако целью министерства является закрепление законодательного понятия МФЗ и объектов дорожного сервиса, а также их поддержка. Например, подчеркнул Вахруков, с помощью субсидирования, налоговых преференций, аренды участков по льготной ставке без проведения торгов.

"Путешествующие приносят добавленную стоимость, пользуются услугами гостиниц, общепита, покупают сувениры. Будем обосновывать это перед Минтрансом и субъектами", - отметил Вахруков.

Второй этап включает в себя дальнейшее развитие нормативно-правовой базы и мер господдержки, уточняет издание. В проект также включен план по созданию банка земельных участков, площадки для размещения новых объектов дорожного сервиса и отдыха. Для субъектов РФ план предлагает развитие парковок, установку знаков навигации и создание маршрутов автоэкспедиций на внедорожниках.