Порт Козьмино с начала работы в 2009 году отгрузил на экспорт в АТР 400 млн тонн нефти

Морской терминал обеспечивает танкерные поставки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный порт Козьмино отгрузил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 400 млн тонн нефти с момента начала работы в 2009 году, говорится в сообщении "Транснефть - Порт Козьмино". При этом по итогам 2023 года экспорт нефти из порта составит 42,6 млн тонн.

"Порт Козьмино 28 декабря 2023 года отгрузил на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 400-миллионную тонну нефти с момента начала работы нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) в 2009 году. Объем экспорта нефти через нефтепорт Козьмино по итогам 2023 года составит 42,6 млн тонн", - сказано в сообщении. Одним из ключевых направлений поставок из порта остается Китай.

Порт Козьмино является конечной точкой трубопроводной системы ВСТО, которая соединяет перспективные месторождения Западной и Восточной Сибири с портом на юге Приморья. Морской терминал в Козьмино обеспечивает танкерные поставки нефти в страны АТР.

"Предприятие продолжает внедрение передовых технических решений на объектах, главная цель которых - обеспечение бесперебойной работы портовой инфраструктуры и всей нефтепроводной системы Дальнего Востока России", - заключили в компании.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что "Транснефть" планирует в следующем году перевалить через порт Козьмино на Дальнем Востоке 46 млн тонн нефти. Он отмечал также, что перевалка через порт может и превысить 50 млн тонн.