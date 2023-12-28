Пассажиропоток аэропорта Грозного за год вырос на 30%

Аэропорт обслужил 1 млн человек

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова обслужил с начала 2023 года 1 млн пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю авиаузла. По сравнению с 2022 годом рост пассажиропотока составил 30%, сообщил журналистам председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Как вы знаете, у нас активно строится новый аэропорт мощностью 1,5 млн пассажиров в год. Нынешний аэропорт имеет мощность 500 тыс., но тем не менее, он установил рекорд. Такого не было никогда в жизни. Для нас это очень важное событие, если сравнить с прошлым годом - прирост более 30%", - отметил Хучиев.

Как рассказал ТАСС директор аэропорта Альви Шахгириев, в течение года Грозный обслуживал 17 направлений, в том числе Дубай, Стамбул, Узбекистан. "У нас идут сейчас активные переговоры по открытию рейса в Тегеран с гендиректором Mahan Air. Надеюсь, что в новом году мы уже сможем запустить также это направление", - отметил он.

Обладателем миллионного билета на рейс из Грозного в Москву стала жительница Чечни Зарема Садуева. Аэропорт предоставил ей бесплатное обслуживание в vip-зале на год, денежную премию, а также бесплатный перелет в столицу страны и обратно.

Международный аэропорт в Грозном в 2022 году обслужил 777 тыс. пассажиров против 714 тыс. пассажиров в 2021 году. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров заложил капсулу на месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется по государственной программе РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны.