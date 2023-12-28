Red Wings пополнила парк самолетом Ту-214

Он прошел процедуру восстановления летной годности

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Парк авиакомпании Red Wings пополнился новым бортом - самолетом Ту-214 (бортовой номер RA-64518), прошедшим процедуру восстановления летной годности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания акта о приемке самолета в аэропорту Казани.

"Мы продолжаем работу по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники. Вслед за грузовым Ил-96-400Т сегодня в строй вернулся прошедший все необходимое обслуживание пассажирский Ту-214. В будущем году продолжим передачу самолетов", - отметил генеральный директор "Ильюшин финанс Ко." Михаил Подхватилин.

Самолет Ту-214 (RA-64518) был произведен в 2009 году на Казанском авиационном заводе. Он использовался авиакомпаниями "Трансаэро" и Red Wings до 2017 года. В 2022 году компания "Ильюшин Финанс Ко." организовала работы по восстановлению его летной годности, и в декабре самолет получил новый сертификат. Его максимальная дальность превышает 7 тыс. км, а при полной загрузке он способен перевозить пассажиров на расстояние до 5,2 тыс. км. Ту-214 имеет современный салон для 194 пассажиров, оборудование для навигации и спасения, соответствует всем текущим мировым требованиям.

"Расширение парка - ключевая часть нашей стратегии, направленной на развитие маршрутной сети пассажирских перевозок в России, - заявил генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин. - Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома. Наша компания имеет хороший опыт работы с самолетами семейства Ту-204/214. Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам".

Red Wings и ОАК продолжат сотрудничество по восстановлению и эксплуатации отечественных самолетов. Ранее, 10 декабря, Red Wings объявила о запуске бизнес-направления грузоперевозок: грузовой парк компании будет включать самолеты Ил-96-400Т, восстанавливаемые на авиазаводах ОАК.

В свою очередь ОАК расширяет линейку российской гражданской авиатехники - готовится к серийному производству импортозамещенного ближнемагистрального лайнера "Суперджет-100" (SSJ-100 составляют основу парка Red Wings), проводит летные испытания дальнемагистрального пассажирского Ил-96-400М. Чтобы продемонстрировать актуальную линейку российских гражданских самолетов, они, а также поступивший в Red Wings Ту-214 носят специальную ливрею в новом корпоративном стиле ОАК.

Авиакомпания Red Wings отказалась от использования самолетов Ту-204 в 2019 году. Занимавший в то время должность гендиректора Евгений Ключарев заявлял, что у самолетов низкая топливная эффективности.