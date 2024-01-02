Эксперты допустили рекордный спрос на нефть в мире в 2024 году

По мнению аналитиков, в течение года нефтяной рынок будет сбалансирован, однако его состояние будет во многом зависеть от действий ОПЕК+, США и темпов роста экономики Китая

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть по итогам 2024 года может достигнуть нового рекорда, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. В целом в течение года нефтяной рынок будет сбалансирован, однако его состояние будет во многом зависеть от действий ОПЕК+, США и темпов роста экономики Китая.

В третьем и четвертом квартале 2023 года на рынке нефти наблюдался незначительный дефицит предложения на фоне активного роста спроса в Китае и в других странах АТР, отмечает начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Алмаз Ихсанов. Ключевым фактором, который оказал влияние на равновесие мирового рынка, по его мнению, стали действия стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти. При этом эксперт обращает внимание, что, несмотря на прогнозы скорого достижения пикового спроса на нефть и неспособность вернуться на доковидный уровень спроса, в 2023 году он превысил уровень 2019 года. "По итогам же 2024 года ожидается достижение нового рекорда спроса на нефть, причем это будет возможным даже при условии, что ключевые макропараметры основных стран - потребителей нефти окажутся ниже ожиданий", - говорит Ихсанов.

Аналитик "Финама" Николай Дудченко видит два основных фактора, которые могут оказать влияние на состояние нефтяного рынка в 2024 году: готовность ОПЕК+ придерживаться квот по сокращению добычи нефти и способность США балансировать рынок. Эксперт отмечает, что сейчас добыча нефти в США продолжает расти существенными темпами только в Пермском бассейне, который дает около половины общего производства в стране. "Возможности США по увеличению добычи, как и американские стратегические запасы, небезграничны. Кстати, США уже сейчас начинают вновь постепенно пополнять запасы. Общий объем закупки уже составляет 11 млн баррелей", - обращает внимание Дудченко.

Ихсанов к факторам, способным повлиять на рынок нефти, добавляет еще и темпы роста экономики Китая.

В свою очередь директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков предполагает, что после первого квартала 2024 года можно ожидать относительного баланса на нефтяном рынке за счет сезонного спроса, даже если страны ОПЕК+ откажутся от сокращений добычи. Дополнительным плюсом для рынка эксперт называет пополнение стратегических резервов со стороны США.

Согласно его оценкам, в первом квартале 2024 года действия ОПЕК+ позволят вывести рынок в дефицит на уровне около 0,9 млн баррелей в сутки (б/с). "Опережающий ожидания рост добычи вне ОПЕК+ и/или снижение темпов роста спроса в результате замедления мировой экономики могут потребовать нового продления сокращений со стороны ОПЕК+, хотя, вероятно, в меньшем масштабе, чем запланировано на первый квартал 2024 года", - подчеркивает Танурков.