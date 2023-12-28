Объем торгов энергоуглем на СПбМТСБ в 2023 году превысил 250 тыс. тонн

Основные объемы продаж пришлись на уголь марки Д, отметила биржа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем торговли энергетическим углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2023 года превысил 250 тыс. тонн, следует из сообщения биржи.

Основные объемы продаж - более 140 тыс. тонн - пришлись на уголь марки Д (длиннопламенный). Минимальные объемы биржевых продаж угля этой марки установлены совместным приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго России. Вместе с тем на бирже успешно реализуется уголь марок, которые не вошли в совместный приказ и для которых не установлены минимальные объемы биржевых продаж. В частности, в 2023 году на бирже реализовано около 70 тыс. тонн бурого угля, а также угли других марок.

"Увеличение объема продаж угля марок, не включенных в совместный приказ, говорит о востребованности рынком биржевого канала реализации топлива. В частности, ряд угольных компаний уже утвердили и разместили на официальных сайтах торговые политики, в которых определили биржевые торги как один из приоритетных каналов реализации своей продукции", - поясняет биржа.

В качестве участников торгов в настоящее время зарегистрированы все ведущие угольные компании России, среди покупателей как крупные генерирующие, так и небольшие торговые компании.

О биржевой торговле углем

Первые биржевые торги энергетическим углем по новой модели состоялись 10 февраля 2023 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В ходе сессии были заключены две сделки общим объемом 140 тонн по средней цене 1,8 тыс. рублей за тонну.

Новая модель предусматривает пересчет цены по формуле, зафиксированной в правилах торгов в зависимости от фактического качества поставленного товара, определенного независимой лабораторией.

В 2022 году Минэнерго и ФАС установили минимальный норматив продаж энергетического угля на бирже, который составляет 10%. Компании, которые занимают доминирующее положение, должны продавать в рамках организованных торгов не менее 10% от поставок на внутренний рынок. Под норматив подпадают угли марок Д и ДГ.