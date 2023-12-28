В РСТ заявили, что введение в РФ электронных виз дало толчок развитию въездного туризма

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что "запросов много, люди едут активно, прежде всего, из Китая, Турции, Катара, есть немного туристов из Индии"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Введение в России электронных виз дало толчок развитию въездного туризма. Заметный рост въездного турпотока может произойти в конце весны 2024 года, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на члена правления РСТ, генерального директора туроператора "Тари-тур" Марину Левченко.

"Мы видим, что спрос на поездки в Россию по электронной визе растет. Виза, безусловно, дала толчок въездному туризму", - сказала она.

Эксперт отметила, что введение виз в августе, перед низким сезоном, позволило снять некоторые "технические шероховатости" в процедуре оформления. Но еще есть над чем работать. Например, над сокращением длинной анкеты, которую приходится заполнять туристам для подачи заявления.

"Сейчас запросов много, люди едут активно, прежде всего, из Китая, Турции, Катара, есть немного туристов из Индии. Из Китая мы видим не только группы, но и индивидуальных туристов, а также бизнесменов. Программы заказываются самые разные, от классических до сложных, комбинированных", - рассказала Левченко.

Заметного рост въездного турпотока, по ее мнению, можно ожидать в конце весны. "По нашим прогнозам, будет расти поток из стран Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Малайзии, Таиланда. Во-первых, здесь быстро формируется средний класс, он много путешествует, есть большой отложенный спрос на поездки в Россию. Кроме того, мы им географически близки, наше направление для них удобно. Если будет налажено прямое авиасообщение, мы увидим значительный прирост въездного туризма", - пояснила гендиректор "Тари-тур".

Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств - членов ЕС.