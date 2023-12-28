Кабмин выделит около 1,4 млрд рублей на выплаты многодетным семьям Приморья

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что сумму выплаты при рождении третьего или последующего ребенка увеличили вдвое

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит дополнительно около 1,4 млрд рублей на продление программы единовременных выплат многодетным семьям в Приморском крае, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"В начале года семьям, проживающим на территории Приморского края, в которых родился третий или последующий ребенок, была вдвое увеличена сумма единовременной выплаты. Сегодня она составляет 1 млн рублей. Ее можно направить на полное либо частичное погашение ипотечного займа", - сказал он. "Теперь правительство приняло решение продлить такую программу на следующие два года и выделить на эти цели около 1,4 млрд рублей", - уточнил премьер.

По его словам, эти средства позволят поддержать многодетные семьи, что станет им хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий. "Программы льготного кредитования очень востребованы у жителей макрорегиона, но в первую очередь речь идет о дальневосточной ипотеке, ей уже воспользовались более 94 тыс. семей", - сказал Мишустин, отметив, что люди с ее помощью смогли купить квартиры в новостройках или построить собственные дома.

"Такая системная работа по развитию субъектов дальневосточного округа будет вестись и дальше, чтобы обеспечить гражданам комфортные условия для проживания в них", - заверил глава кабмина.