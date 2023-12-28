Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

В пресс-службе правительства уточнили, что средства позволят в опережающем порядке провести ремонт и ввести в эксплуатацию уже в 2024 году 19 участков различных магистралей общей протяженностью 25 км

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 10 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в нескольких регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня обсудим вопрос о дополнительном выделении 10 млрд рублей на капитальный ремонт автострад в регионах. Среди них Вологодская, Свердловская и Калининградская области, Краснодарский край и Республика Карелия. Также планируется расширить участок дороги М-9 "Балтия" в Тверской области, чтобы обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу советскому солдату", - сказал он.

Как уточнили позже в пресс-службе правительства, средства позволят в опережающем порядке провести ремонт и ввести в эксплуатацию уже в 2024 году 19 участков различных магистралей общей протяженностью 25 км.

В кабмине рассчитывают, что эта и другие меры помогут ускорить автомобильное движение в стране, повысить транспортную доступность населенных пунктов. "Соответственно, поездки станут для наших граждан более комфортными. И, что очень важно, более безопасными", - указал премьер.

Мишустин обратил внимание, что скоростные автотрассы важны для привлечения инвестиций, наращивания экспорта. Они помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих территорий, что положительно отражается на экономике и качестве жизни людей, пояснил глава кабмина.

Он напомнил, что правительство уделяет особое внимание развитию федеральных магистралей, на их строительство и модернизацию было направлено около 422 млрд рублей. Эти средства позволили в том числе открыть автомобильную дорогу М-12 "Восток", которая вдвое сократила время в пути от Москвы до Казани. Ее протяженность составила свыше 800 км.

"Завершена реконструкция трассы "Лена". Она используется для перевозки грузов между Амурской областью и Якутией. А чтобы улучшить логистические возможности на различных маршрутах, увеличиваем проезжую часть с двух до четырех полос", - перечислил принимаемые меры Мишустин.