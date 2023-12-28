Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,5 млрд

По данным на 15 декабря, объем резервов составлял $587,9 млрд

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 22 декабря 2023 года составили $593,4 млрд, увеличившись за неделю на $5,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил $593,4 млрд, увеличившись за неделю на $5,5 млрд, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки", - отмечается в материалах.

По данным на 15 декабря, объем резервов составлял $587,9 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.