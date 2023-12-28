Дефицит бюджета РФ за 11 месяцев оказался на 130 млрд руб. ниже оценок Минфина

Он составил 748 млрд рублей, указано в материалах Федерального казначейства РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за январь - ноябрь 2023 года составил 748 млрд рублей (0,7% ВВП) при предварительной оценке Минфина в 878 млрд рублей, сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.

По предварительным данным Минфина, доходы бюджета РФ в январе - ноябре текущего года составили 25,963 трлн рублей, что на 4,8% выше поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 26,841 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7%.

Как указано в данных казначейства, доходы федерального бюджета за 11 месяцев 2023 года составили 25,964 трлн рублей, а расходы - 26,712 трлн рублей.

Согласно закону о бюджете, доходы в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы - 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). Таким образом, дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,92 трлн рублей, или 2% ВВП. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года может составить около 1,5% ВВП или меньше.