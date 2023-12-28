Миллер: поставки из газотранспортной системы "Газпрома" будут выше уровня 2022 года

По итогам 2022 года компания поставила 243,1 млрд куб. м газа из газотранспортной системы российским потребителям

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поставки из газотранспортной системы "Газпрома" на внутренний рынок по итогам 2023 года будут выше прошлогоднего уровня, заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"Мы с вами надежно обеспечиваем внутренний рынок. И в 2023 году поставки из газотранспортной системы "Газпрома" будут выше прошлогоднего уровня", - сказал он.

По итогам 2022 года "Газпром" поставил 243,1 млрд куб. м газа из газотранспортной системы российским потребителям.

При этом Россия в декабре прошла первый пик потребления газа в осенне-зимний период, а "Газпром" 8 и 13 декабря установил исторический рекорд поставки газа потребителям из Единой системы газоснабжения - 1,717 млрд куб. м газа, заявил Миллер.

"Наши потребители вообще этих морозов не заметили. И это говорит о нашей с вами надежной, стабильной работе", - резюмировал глава "Газпрома".