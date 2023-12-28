"Газпром" ждет роста спроса на газ в мире на 43% за 25 лет

Холдинг готов к нему, заявил глава компании Алексей Миллер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рост спроса на газ в мире в ближайшие 25 лет может составить 43%, "Газпром" готов к нему, заявил глава компании Алексей Миллер.

"Что касается использования газа в мире. Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43%. И самое главное, что мы с вами к этому готовы", - сказал он на совещании, посвященном предварительным итогам года.

По словам Миллера, "Газпром" развивает сотрудничество со странами, заинтересованными в надежном энергоснабжении. "И уже давно ведем работу на восточном направлении. Прежде всего, с Китаем", - добавил он.

При этом Миллер отметил, что в Европе, наоборот, "впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ".

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прогнозировал рост спроса на газ в мире до 2040 года на 600 млрд куб. м.