"Газпром" в 2023 году поставит в Китай свыше 22,5 млрд куб. м газа

Контрактные обязательства составляют 22 млрд куб. м, заявил глава компании Алексей Миллер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" поставит Китаю в этом году более 22,5 млрд куб. м газа при контрактных обязательствах 22 млрд куб. м, заявил глава компании Алексей Миллер

По его словам, "Газпром" нарастит поставки газа в Китай в этом году в полтора раза. "При этом я хочу обратить ваше внимание, что объем дополнительных поставок газа с начала запуска в эксплуатацию "Силы Сибири" - максимальный по сравнению со всеми предыдущими годами. Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд куб. м газа при наших контрактных обязательствах 22 млрд куб. м", - сказал он на совещании, посвященном предварительным итогам года.

Миллер также выразил уверенность, что компания в 2025 году будет поставлять Китаю предусмотренные контрактом 38 млрд куб. м газа в год. "А в 2025 году, уважаемые коллеги, и в этом нет никаких сомнений, мы с вами выйдем на контрактные объемы поставки газа в Китайскую Народную Республику - 38 млрд куб. м газа. И я уверен, что мы продолжим регулярно обновлять суточные рекорды поставки газа в эту страну", - отметил глава "Газпрома".

По его словам, компания начала реализацию проекта строительства "дальневосточного" маршрута поставки газа в Китай, поставки газа по которому начнутся не позже 2027 года. Также "Газпром" продолжает работу по организации поставок через территорию Монголии.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.