Венгрия получила от ЕС более €700 млн по программе снижения энергозависимости от РФ

Глава Минфина Михай Варга уточнил, что средства перечислили из фондов RePowerEU

БУДАПЕШТ, 28 декабря. /ТАСС/. Венгрия получила от Евросоюза поддержку на сумму 300 млрд форинтов (около €706 млн) по программе REPowerEU, предусматривающей "зеленый переход" и снижение энергетической зависимости от России. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга.

"Измененный план восстановления Венгрии был одобрен министрами финансов стран ЕС 8 декабря, что открыло путь к выделению средств", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава Минфина уточнил, что "сумма, перечисленная в четверг, была предоставлена из фондов RePowerEU". Варга добавил, что средства будут использованы для осуществления "зеленого перехода" Венгрии к безуглеродной энергетике.

Программа RePowerEU, начатая Евросоюзом в мае 2022 года, призвана уменьшить зависимость стран сообщества от российских энергоносителей путем энергосбережения, развития чистой энергетики, а также использования альтернативных источников энергии.

13 декабря ЕС объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд, которые пойдут на развитие территорий. Будапешт добивается от Брюсселя выделения еще нескольких миллиардов евро из фондов сплочения и восстановления, считая, что выполнил необходимые для этого условия в областях верховенства права и борьбы с коррупцией. Венгрия обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать эти средства по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.