В Орловской области получили положительное заключение на проект реконструкции аэропорта

Сумма федеральных субсидий на работы увеличилась до 1,4 млрд рублей

ТАСС, 28 декабря. Проектно-сметная документация на реконструкцию аэропорта в Орле получила положительное заключение государственной экспертизы, сумма федеральных субсидий на работы увеличилась до 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Проектно-сметная документация на реконструкцию аэропорта в Орле получила положительное заключение государственной экспертизы. На выполнение работ предусмотрено федеральное финансирование в объеме 1,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 400 млн рублей, в 2023 году - 600 млн рублей и в 2024 году - 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2024 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в мае 2022 года подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный, предусматривающую капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, обновление здание аэровокзала. Открыть аэропорт после реконструкции планировалось в конце 2023 года.

Аэропорт Южный построили в 1930-х годах, переоборудовали в гражданский в 1981 году. Спустя 12 лет была создана авиакомпания "Орел-авиа", в 1998 году ей на смену пришла компания "Трансаэро", удлинившая полосу и повысившая класс аэродрома до второго. Планировалось построить терминал и перрон, однако компания ушла из Орла в Санкт-Петербург в 2004 году, так и не осуществив планы. С тех пор аэропорт принимал частные рейсы, которые прекратились в 2007 году.