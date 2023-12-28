Белоруссия перешла на альтернативный механизм выплат по евробондам инвесторам из РФ

В Минфине отметили, что денежные средства в белорусских рублях перечислены НРД с отдельного банковского счета, открытого в ОАО "АСБ Беларусбанк" для исполнения обязательств по еврооблигациям

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Белоруссия начала передачу выплат российским держателям белорусских еврооблигаций "Беларусь-2023" небанковской кредитной организации (НКО) АО "Национальный расчетный депозитарий" (РФ). Об этом сообщили в Минфине, напомнив, что переход на новый механизм расчетов осуществлен в рамках заключенного ранее договора.

"Министерство финансов информирует о начале передачи выплат по еврооблигациям "Беларусь-2023" НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"(РФ) в рамках реализации заключенного с ним договора", - говорится в сообщении. Отмечается, что выплаты "номинальной стоимости и накопленного процентного дохода" осуществлены 28 декабря с учетом положений постановления белорусского правительства и Национального банка, принятого в сентябре 2022 года "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами" и на основании представленных НРД списков держателей, прошедших процедуры верификации и подавших документы в установленном порядке.

В Минфине отметили, что денежные средства в белорусских рублях перечислены НРД с отдельного банковского счета, открытого ранее в ОАО "АСБ Беларусбанк" для исполнения обязательств по еврооблигациям.

На фоне санкций белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях, для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам был обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск провел некоторые расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

Ранее некоторые российские инвесторы заявляли, что также не могут получить выплаты по евробондам от белорусской стороны. Тогда в Минфине Белоруссии заявили, что разрабатывается механизм расчетов для расчета с российскими держателями белорусских еврооблигаций в обход западной инфраструктуры. При этом российский "Национальный расчетный депозитарий" может выступить в качестве "одного окна" для российских владельцев белорусских евробондов.