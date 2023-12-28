Таким образом, парк авиакомпании будет состоять из 42 воздушных судов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в 2024 году пополнит флот самолетом Boeing. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Победа" в 2024 году пополнит флот еще одним самолетом Boeing 737-800. Таким образом, парк авиакомпании будет состоять из 42 ВС (воздушных судов - прим. ТАСС). Новый самолет начнет летать в середине следующего года", - отметили в пресс-службе.

Как отмечает издание РБК, авиакомпания получит борт прекратившей полеты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight.

Лоукостер "Победа" использует только самолеты Boeing 737-800.