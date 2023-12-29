Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 54,6 пункта

Согласно исследованию S&P Global, темпы роста были самыми высокими с января 2017 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2023 года вырос до 54,6 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. Индекс PMI в сфере услуг также в декабре продемонстрировал рост до 56,2 пунктов с 52,2 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Темпы роста были самыми высокими с января 2017 года", - говорится в исследовании индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ.

В то же в сфере услуг поставщики отметили, что высокий спрос поспособствовал увеличению производительности в декабре.