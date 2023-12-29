ФТС перевыполнит план по перечислениям в бюджет в 2023 году на 150-160 млрд рублей

Врио руководителя ведомства Руслан Давыдов заявил, что объем торговли России с Китаем по итогам года составит $220-225 млрд

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнит план по перечислениям в федеральный бюджет в 2023 году на 150-160 млрд рублей при плановом задании в 6,464 трлн рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов в своем новогоднем поздравлении.

"Несмотря на все усилия наших оппонентов по дестабилизации внешней торговли России, взрывы трубопроводов "Северный поток" мы уверенно выполнили и даже перевыполнили плановое задание по перечислению платежей в федеральный бюджет, которое составляло 6 трлн 464 млрд рублей. Перевыполнение по итогам года достигнет 150-160 млрд рублей", - сказал он.

Он также заявил, что объем торговли России с Китаем по итогам года составит $220-225 млрд. Таким образом будет перевыполнена поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача довести этот показатель до $200 млрд. Общий товарооборот на Дальнем Востоке увеличился за год на 11%. В транспортном коридоре "Север-Юг" грузооборот возрос на 21% по сравнению с прошлым годом.